Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та рівненський Верес.

Криворізький Кривбас та рівненський Верес зіграють на рівненському Авангарді в рамках вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після перемоги наді львівськими Карпатами (2:0), залучив до стартового складу Бандейру праворуч у захисті, тоді як Шевченко та Аморозо розташуються в центрі поля.

Олег Шандрук, на тлі поразки від київського Динамо (0:1), використав із перших хвилин Куцію праворуч у захисті, тоді як Харатін гратиме в опорній зоні, а Шарай розташується праворуч в атаці. Годя долучиться до пари нападників.

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Шевченко, Аморозо, Микитишин — Соса.

Запасні: Кліщук, Хома, Вілівальд, Конате, Хомченовський, Луньов, Ндомбазі, Задерака, Кожушко, Мендоза, Каменський.



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Шарай, Дахновський — Годя, Гайдучик.