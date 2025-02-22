Україна

Аргентинський фахівець більше не є частиною житомирського клубу.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення Даріо Друді з посади виконоючого обов'язки спортивного директора клубу.

Сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою сторін.

"Висловлюємо подяку Даріо Друді за вклад у розвиток клубу. Протягом свого перебування Даріо Друді займався кількома важливими напрямами, серед яких пріоритетним був розвиток дитячо-юнацького сектору. Бажаємо професійних звершень у майбутньому!" — сказано в заяві Полісся.

Нагадаємо, Даріо Друді прийшов у Полісся у квітні 2024 року. До цього аргентинець працював протягом чотирьох років в іспанській Альмерії.