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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та черкаський ЛНЗ.

Львівський Рух та черкаський ЛНЗ зіграють у вісімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після поразки від київської Оболоні (1:3), залучив до стартового складу Романа праворуч у захисті, тоді як Підгурський та Едсон гратимуть у центрі поля, а Тлумак розташується праворуч в атаці.

Роман Григорчук, на тлі нічиєї проти Олександрії (1:1), використав із перших хвилин Кучеренка в рамці воріт, тоді як Драмбаєв гратиме ліворуч у захисті, Кушніренко та Танковський гратимуть у центрі поля, а Молло розташується праворуч в атаці.

Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Підгурський, Дідик, Едсон — Тлумак, Климчук, Карабін.

Запасні: Ванівський, Турко, Слюбик, Кітела, Ременяк, Рябов, Руніч, Притула, Пастух, Погорілий.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв — Кушніренко, Яшарі, Танковський — Молло, Момо, Ейнел.

Запасні: Самойленко, Пеньков, Саліху, Каплієнко, Г. Пасіч, Нонікашвілі, Авагімян, Бойко, Топалов, Наумець, Халайла, Якименко.



Гра Рух — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.