Україна

Команда Імада Ашура схилила на свій бік гру вдалою заміною з появою на полі Олександра Назаренка в другому таймі.

По-різному для команд-учасниць української Прем’єр-ліги складалась перша частина поточного сезону, тож коли всі пішли на зимову перерву, то отримали шанс провести аналіз власних виступів. Одне лишень залишалось незмінним за цей час — петровський Інгулець так і не провів жодного матчу на власній арені, як би не намагались керівники "козаків" переконати всіх довкола, що вона готова до експлуатації.

У цьому плані для останньої команди чемпіонату нічого не змінилось і після зимової перерви. Друге коло Інгулець проводитиме начебто й удома, відповідно до протоколів, проте ніхто не знає, чи встигнуть хоч щось зробити на його стадіоні хоча б до травня. Позаяк, матч вісімнадцятого туру проти житомирського Полісся команда Василя Кобіна проводила на полі суперників, які свого головного тренера Імада Ашура не поставили на межу від звільнення в грудні виключно за рахунок перемоги над донецьким Шахтарем (1:0).

Непогано проводила підготовку до офіційних матчів команда Ашура на зборах, проте аж занадто мало ідей звідти вдалось перенести та ще менше — реалізувати в першому таймі цієї зустрічі. Інгулець цілком непогано зупиняв атаки суперників і сам намагався щось пропонувати в позиційних випадах на чужій половині.

Якщо залишити поза увагою якісь незрозумілі дії дебютантів УПЛ Катрича та Жовтенка на обох флангах оборони номінальних господарів десь на 11 хвилині, то житомиряни й належних моментів забити не мали. А тих епізодах, про які ми згадали, Батіста та Йосефі свої нагоди змарнували ударами з гострих кутів.

У другій половині матчу Полісся майже не виходило з чужої половини на початку, проте нарешті надломити по-справжньому чужий захист команді Ашура вдалось лише від моменту появи на полі Олександра Назаренка. Ледь не першим дотиком гравець національної збірної України прострілив на Батісту із свого лівого флангу, а той забив дебютний м’яч в УПЛ фактично в порожні ворота.

Після цього, якщо "вовки" й атакували, то все зосереджувалось саме на переведенні м’яча на Назаренка, і він уже мав щось вигадувати в завершальній стадії. Однак гості не закрили гру другим голом, тож наприкінці матчу знову мали страждати під тиском суперників, які були цілком не проти того, аби відігратись. І момент у Інгульця для цього був справді відмінний на 81 хвилині, коли фірмовий аут Волохатого з правого флангу завершився ударом у поперечину від Гаджука. Проте не більше — на "домашньому" чужому полі петровці щастя не знайшли.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме криворізький Кривбас, тоді як житомирське Полісся гостюватиме в київській Оболоні.Інгулець —0:1Батіста, 64Паламарчук — Бенедюк (Сидоренко, 83), Жовтенко, Малиш, Катрич — Лосенко (Кисленко, 75) — Пушкарьов, Сад (Гаджук, 75), П’ятов (Скороход, 83), Могильний (Фарасєєнко, 75) — Волохатий.Волинець — Майсурадзе, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко — Йосефі (Назаренко, 62), Таллес (Гонсалвеш, 84), Андрієвський (Мельниченко, 74) — Гуцуляк (Пайшао, 83), Батіста (Лєднєв, 73), Крушинський.Попередження: Бенедюк — Майсурадзе, Сарапій