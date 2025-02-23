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Керманич Вереса прокоментував перемогу над Кривбасом.

Напередодні рівненський Верес обіграв криворізький Кривбас у номінально гостьовому поєдинку вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на полі Авангарду в Рівному.

Кривбас — Верес 0:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

Одну з ключових ролей у сьогоднішній грі зіграв фактор свого поля. Це дійсно так. Атмосфера домашнього поля, свої вболівальники. Про що ще мріяти? Це збіг обставин, який точно зіграв нам на користь. Щойно ми дізнались про можливість зіграти цей матч на своєму полі, одразу доклали максимум зусиль, щоб усе організувати.

Нам теж було непросто. Бо клуб не очікував, що доведеться грати вдома сьогодні і готувати поле. Щиро дякую за це нашому агроному Олегу Бібікову. Він, навіть, дозволив нам трішки потренуватись тут перед грою. Бо після повернення з Туреччини я був категорично проти передматчевих тренувань на синтетиці.

Сьогодні ми непогано виглядали фізично. Хорошу роботу виконали на зборах. Кривбас завжди виділявся фізичними якостями. Це дуже сильна команда. Але ми добре виглядали на їхньому фоні. Це мене тішить. Але, знову ж таки, своє поле сьогодні стало одним із ключових факторів.

Хороші декілька сейвів зробив Андрій Кожухар. Добре захищалась уся команда. Але він дуже надійно відіграв, організовував оборону. Це ще один ключовий момент у нашій перемозі.

Так, сьогодні ми обіграли Кривбас. Але по одному туру рано робити висновки, чи стали ми сильнішими. Для нас ця перемога дуже важлива у плані психології. Але висновки робитимемо, мабуть, уже під час міжнародної павзи — за декілька тижнів. Сьогоднішня гра склалась для нас дійсно чудово. Кривбас теж мав декілька моментів в першому таймі. Якби вони їх реалізували, усе могло би бути по-іншому. Зараз ми маємо привід для невеликої радості. Але вже повинні готуватись до гри з Колосом.

Ігор Харатін — це точно підсилення для нас. Навіть, якби він сьогодні не забив. Він має хороший футбольний бекграунд, він максимально вмотивований. І ми дуже раді за нього.

Чому сьогодні не зіграв Руслан Степанюк? У нього температура, він захворів", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес прийматиме ковалівський Колос.