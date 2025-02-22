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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 лютого 2025 року.

У 18-му турі УПЛ-2024/25 рівненський Верес розгромив криворізький Кривбас на стадіоні Авангард.

Колектив Олега Шандрука в номінально виїзному поєдинку тричі уразив ворота свого суперника. Голами відзначилися Владислав Шарай, Микола Гайдучик та Ігор Харатін, для якого він став дебютним у футболці "червоно-чорних".

Далі на Кривбас чекає виїзний поєдинок з Інгульцем, тоді як Верес прийматиме Колос.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Верес у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Верес 0:3

Голи: Шарай, 28, Гайдучик, 40, Харатін, 72



Кривбас: Маханьков — Бандейра (Задерака, 56), Понєдєльнік, Романчук, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Шевченко (Мендоза, 46), Аморозо (Луньов, 46), Микитишин — Соса.



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров (Баран, 87), Харатін — Шарай, Дахновський (Сміян, 88) — Годя (Луан, 62), Гайдучик.



Попередження: Ілич, Бандейра, Д. Кузик — Кучеров, Куція