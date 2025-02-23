Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та полтавська Ворскла.
Олег Ільїн, фото ФК Оболонь
23 лютого 2025, 12:10
Київська Оболонь та полтавська Ворскла зіграють у рамках вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.
Сергій Шищенко, на тлі перемоги наді львівським Рухом (3:1), залучив до стартового складу Марченка у воротах, тоді як Курко та Суханов гратимуть у захисті, Ільїн розташується праворуч у півзахисті, а Бичек очолить атаку.
Юрій Максимов, після поразки від київського Лівого Берега (0:1), використав із перших хвилин Ісенка в рамці воріт, тоді як Малиш та Мякушко гратимуть у півзахисті, а Авдилі та Салабай розташуються в атаці.
Оболонь: Марченко — Стасюк, Курко, Дубко, Суханов — Вітенчук — Ільїн, Груша, Черненко, Блізніченко — Бичек.
Запасні: Рибка, Федорівський, Грисьо, Прокопенко, Ломницький, Слободян, Тарануха, Устименко, Теслюк, Мороз, Фещенко, Юшко.
Запасні: Домолега, Гучек, Хрипчук, Ієде, Кулач, Нестеренко, Островський, Ндукве.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане, Малиш, Скляр, Мякушко — Авдилі, Салабай.
Гра Оболонь — Ворскла почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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