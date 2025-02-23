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Керманич Полісся прокоментував перемогу над Інгульцем.

Напередодні житомирське Полісся обіграло петровський Інгулець у номінально гостьовому поєдинку вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на полі Центрального в Житомирі (1:0).

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власної команди.

"Перша гра, тиск який нікуди не дівається, очікування, бажання, але, в першу чергу, це суперник. Сьогодні треба віддати належне, що вони робили все, щоб нав’язувати в’язку гру.

У певних епізодах матчу їм це вдавалось, тобто було достатньо багато боротьби. Було багато моментів, де ми мали ухвалювати кращі рішення, щоб було більше загострень й нагод для завершення. Але суперник робив все для того, щоб цього не було.

У перерві певні деталі проговорили, у другому таймі, думаю, була більш цілісна гра, але попри це суперник робив усе, щоб не забивати. Я думаю, що Інгульцю точно втрачати немає чого й вони з відданістю працюють абсолютно кожен матч.

Звісно, усім треба адаптуватись до погодних умов. Новачки, я думаю, якщо запитати кожного, то вони всі хоробрі й казали, що проблем не буде. Але до цього треба звикати, навіть зараз наскрізь пробирає трошки.

Радий за Факундо Батісту, по такій грі він нав’язував боротьбу один в один проти захисника, були епізоди, де вигравав її. Радий за нього, що він знайшов свою нагоду, бо в першу чергу, нам потрібен той нападник, який буде створювати подібний епізод для себе, який буде відгукуватись на простріли партнерів та завершувати їх. Нападник, який буде цілісно виглядати в контексті гри, яку ми хочемо будувати.

Томеру Йосефі зараз найбільше з трьох новачків, які вийшли в першому таймі, треба адаптуватись до динаміки, до вимог чемпіонату. Інгулець сьогодні нав'язував дуже суттєво боротьбу, і ти не можеш дозволити собі не ідеальну з точки зору техніки, виконання й сили передачу, до цього треба адаптуватись. А так, загалом, у нього був момент, він його не завершив.

Ураховуючи, що це було на початку гри, а по такій грі один достатньо швидко забитий гол може щось змінити з точки зору того, як вона буде розвиватись.

Андрієвському, який сьогодні вийшов у старті адаптуватися до нашого чемпіонату точно не треба. Сьогодні провів достатньо якісну гру. Є ще достатньо простору для покращення взаємодії між собою, але це питання часу.

Андре сьогодні вийшов, сильно величезних очікувань не було, подивимось скільки часу він буде отримувати надалі.

Назаренко зараз, після хвороби, шукає свою оптимальну форму, але вийшов дуже влучно. Можу помилятись, але й Крушинський віддав чудову передачу, і Саша дуже влучно віддав передачу, головне що вчасно. Батіста відгукнувся, атака дійсно хороша, таких достатньо швидких і достатньо ритмічних атак, нам би хотілось набагато більше, але ви ж розумієте, що суперник цього не хоче точно.

Це був той епізод, який вплинув на гру. Коли створюються подібні епізоди, які не завершуються взяттям воріт, або загостренням, про них швидко забувають.

Сьогодні були ще непогані нагоди, прикро що не реалізували своє. Припускаю, що в усіх були очікування, що зараз буде щось неймовірне, але це футбол.

Я думаю, що сьогодні, ураховуючи, що тільки повернулись і враховуючи, що повернення інколи не бувають такими, як усі очікують, це вже історично можна подивитись, що певні результати бувають неочікуваними, то сьогодні можемо радіти перемозі, ураховуючи результати наших конкурентів.

Думаю, сьогодні, у першу чергу, важливо те, що здобули перемогу, три очки", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся гостюватиме в київської Оболоні.