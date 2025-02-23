Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та луганська Зоря.

Олександрія та луганська Зоря зіграють на Ніці в рамках вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), залучив до стартового складу Шепелєва в центрі поля, тоді як Цара гратиме ліворуч в атаці.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), використав із перших хвилин Вантуха на лівому фланзі оборони, тоді як Попара, Білоцерковець та Василець гратимуть у півзахисті, а Горбач долучиться до пари нападників.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара.

Запасні: Макаренко, Ковалець, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Матеус, Смирний, Козак.



Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Вантух — Попара, Білоцерковець, Мічин, Василець — Горбач, Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Ескінья, Дришлюк, Кирюханцев, Вакула, Кораблін, Слесар, Слесар, Супряга, Жуніньйо, Яцик.



Гра Олександрія — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.