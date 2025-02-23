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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та львівські Карпати.

Київське Динамо та львівські Карпати зіграють у вісімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після перемоги над латвійською РФШ (1:0), залучив до стартового складу Попова в центрі оборони, тоді як Буяльський гратиме в центрі поля.

Владислав Лупашко, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (0:2), використав із перших хвилин Кінарейкіна в рамці воріт, тоді як Сич розташується на правому фланзі оборони, а Краснопір та Костенко гратимуть в атаці.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні:, Ігнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару, Пономаренко.



Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Краснопір, Костенко.

Запасні: Булеза, Підлепенець, Ігор, Клименко, Чабан, Танда, Полегенько, Шах, Домчак, Стеніо, Стецьков.



Гра Динамо Київ — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.