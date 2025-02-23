Україна

Дубль Філіппова приніс Олександрії вольову перемогу над Зорею

По-справжньому цікавими в цьому матч були тільки п'ять хвилин до та після перерви.

Олександрія — Зоря , фото ФК Олександрія

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Олександрія — Зоря 2:1

Голи: Філіппов, 45, 47 — Вантух, 43



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Смирний, 79) — Мишньов (Ковалець, 72), Калюжний, Шепелєв (Копина, 83) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 83), Цара (Бєляєв, 71).



Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Вантух — Попара, Білоцерковець, Мічин, Василець (Яцик, 61) — Горбач (Вакула, 62), Будківський (Супряга, 77).



Попередження: Мічин, Вакула