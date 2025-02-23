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Олександрія — Зоря 2:1
Голи: Філіппов, 45, 47 — Вантух, 43

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Смирний, 79) — Мишньов (Ковалець, 72), Калюжний, Шепелєв (Копина, 83) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 83), Цара (Бєляєв, 71).

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Вантух — Попара, Білоцерковець, Мічин, Василець (Яцик, 61) — Горбач (Вакула, 62), Будківський (Супряга, 77).

Попередження: Мічин, Вакула