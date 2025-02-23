Україна

Головний тренер Динамо поспілкувався з представниками ЗМІ.

Динамо Київ розібралось із Карпатами. Коментар після гри дав керманич киян Олександр Шовковський.

"Передусім, вітаю всіх наших уболівальників з перемогою, а всіх вболівальників українського футболу з початком весняного етапу. Гадаю, всі вже зачекалися, скучили і, я сподіваюсь будуть отримувати позитивні емоції гри. Тим більше, позитивні емоції зараз такі важливі у цей непростий для нас всіх час, час, коли вирішується доля нашої держави. Нам всім не вистачає позитивних емоцій, хотілося б, аби їх було набагато більше.

Другий момент – хочу подякувати нашим Збройним Силам, нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість проводити цей чемпіонат, виходити на футбольне поле і дарувати ці позитивні емоції.

Щодо гри – ми чудово розуміли, що весняний футбол – особливий, усі команди функціонально готові, є певні напрацювання після зборів, усі добре готуються, тож можуть бути сюрпризи. І перший тур весняного етапу це показав – перемога Вереса, гра Чорноморця… Тому ми очікували, що гра буде непростою, але, безумовно, мали достатньо непоганих можливостей для того, щоб ще в першому таймі відчувати себе більш комфортно", — сказав Шовковський.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Карпати.