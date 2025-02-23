Україна

Післяматчева пресконференція головного тренера львівських Карпат Владислава Лупашка.

Динамо Київ розібралось із Карпатами. Коментар після гри дав керманич гостей Владислав Лупашко.

"Матч видався цікавим та не був таким, що одні хочуть, а інші не хочуть або не можуть. Ми намагались тиснути на Динамо та пресингувати. Кияни багато втрачали м’ячів після нашого тиску, але це гравці високої майстерності і вони з-під нього виходили.

Мені сподобалося, що наша команда діяла сміливо. Також ми ухвалювали складні рішення, намагались виходити з-під тиску Динамо за рахунок конструктиву, а не примітивного футболу", — сказав Лупашко.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Карпати.