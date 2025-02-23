Післяматчева пресконференція головного тренера львівських Карпат Владислава Лупашка.
Владислав Лупашко ФК Карпати
23 лютого 2025, 23:12
Динамо Київ розібралось із Карпатами. Коментар після гри дав керманич гостей Владислав Лупашко.
"Матч видався цікавим та не був таким, що одні хочуть, а інші не хочуть або не можуть. Ми намагались тиснути на Динамо та пресингувати. Кияни багато втрачали м’ячів після нашого тиску, але це гравці високої майстерності і вони з-під нього виходили.
Мені сподобалося, що наша команда діяла сміливо. Також ми ухвалювали складні рішення, намагались виходити з-під тиску Динамо за рахунок конструктиву, а не примітивного футболу", — сказав Лупашко.
На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Карпати.