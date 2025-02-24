Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 23 лютого 2025 року.
Оболонь — Ворскла, фото УПЛ
24 лютого 2025, 08:15
Київська Оболонь у рамках вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі переграла полтавську Ворсклу.
Команди провели загалом цілком рівну гру, у якій, можливо, колектив Юрія Максимова й мав перевагу за створеними гольовими моментами.
Однак долю протистояння вирішив спірний пенальті на користь господарів посеред другого тайму.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Ворскла у рамках 18-гр туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Оболонь — Ворскла 1:0
Гол: Суханов, 66 (пен.)
Оболонь: Марченко — Стасюк, Курко, Дубко, Суханов — Вітенчук (Мороз, 90+1) — Ільїн, Груша (Слободян, 82), Черненко (Ломницький, 90_2), Блізніченко (Тарануха, 46) — Бичек (Устименко, 76).
Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане (Ндукве, 67), Малиш, Скляр, Мякушко (Нестеренко, 67) — Авдилі (Кулач, 70), Салабай (Ієде, 75).
Попередження: Груша, Стасюк, Вітенчук — Павлюк, Салабай, Скляр