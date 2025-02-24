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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та київський Лівий Берег.

Донецький Шахтар та київський Лівий Берег зіграють у вісімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після поразки від дортмундської Боруссії (1:3), залучив Бондаренка до центру поля, тоді як Швед та Траоре гратимуть в атаці.

Віталій Первак, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), використав із перших хвилин Семенова в центрі оборони, тоді як Микола Когут, Синиця та Шастал розташуються в півзахисті.

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів, Педріньйо да Сілва — Швед, Траоре, Кевін.

Запасні: Фесюн, Арройо, Егіналду, Педріньйо Азеведо, Грам, Еліас, Цуканов, Конопля, Назарина, Невертон, Фарина.



Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Шаповал, Сіднней — І. Когут, Дедух, Синиця, М. Когут, Шастал — Сухоручко.

Запасні: Сташків, Караващенко, Соколов, Банада, Косовський, Приходько, Дієго, Войцеховський, Галас, А. Різник, Кобзар.Гра Шахтар — Лівий Берег почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.https://football.ua/games_online/97252.html