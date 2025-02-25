Україна

Деталі контракту з гравцем збірної Киргизстану не розкриваються.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Бекназом Алмазбековим.

Деталі угоди із 19-річним киргизстанцем не розголошуються. У складі львівського клубу він виступатиме під 77 номером.

До цього Алмазбеков виступав за косовський Лапі, який він залишив у якості вільного агента. На його рахунку дев'ять матчів та один асист.

Алмазбеков є вихованцем Галатасарая, де виступав за юнацькі команди, зокрема в Юнацькій лізі УЄФА.

Також на рахунку Бекназа 13 матчів у складі збірної Киргизстану, за яку він дебютував у червні 2022 року.

Після 18 турів Рух набрав 23 очки та посідає сьоме місце в УПЛ.