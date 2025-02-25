Україна

Футболіст перейшов із хорватського чемпіонату.

Рух оголосив про трансфер нападника хорватського Орієнта Бабукара Фаала.

21-річний гамбійський нападник підписав довгостроковий контракт з "жовто-чорними", про термін якого не повідомляється.

Бабукар Фаал народився у 2003 році в Банжулі, Гамбія. Є вихованцем місцевого клубу Хокс. У лютому 2023 року переїхав у Європу – у хорватський Орієнт, що виступає у другому дивізіоні (ПФЛ). У складі клубу з Рієки африканський форвард провів 53 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 3 асисти.

За Рух Бабукар Фаал виступатиме під номером 99.

Нагадаємо, Едсон повернувся у Рух після оренди.