Україна

Тепер Андрій поступається лише Шовковському й Гусєву.

Матч проти Карпат був для правого вінгера Динамо Київ Андрія Ярмоленка 255-м у складі "біло-синіх" в УПЛ.

Динамо Київ — Карпати 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

У поєдинку 18-го туру чемпіонату України-2024/25 у неділю, 23 лютого, гравець з'явився в стартовому складі столичного клубу, відігравши 65 хвилин. Завдяки цьому 35-річний українець обійшов Владислава Ващука (254 матчі) в списку динамівців-гвардійців в УПЛ.

Відтепер за кількістю матчів у цьому турнірі в якості гравця Динамо Київ Ярмоленко поступається лише Олександру Шовковському (426) й Олегу Гусєву (296), передає офіційний сайт "біло-синіх".

У ході поточної кампанії Андрій відзначився сімома голами в 19-ти зустрічах (усі турніри).