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Зустріч також могла пройти на стадіоні Олександрії.

Поєдинок Ворскла — Динамо в 19-му турі чемпіонату України-2024/25 відбудеться в Києві, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Колектив із Полтави прийматиме свого наступного суперника на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Матч відбудеться в п'ятницю, 28 лютого, розпочавшись о 15:30.

"Як проінформували в полтавському клубі, газон стадіону Ворскла імені Олексія Бутовського готовий до проведення матчу, але у зв'язку з нестабільністю електропостачання та низькою температурою вночі протягом тижня, стан газону на момент початку поєдинку може не відповідати Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу.

Виходячи з цього, керівництво Ворскли звернулося до своїх колег із Олександрії, аби провести гру на КСК Ніка, що заявлений полтавцями як резервний стадіон, але отримали відмову. У підсумку полтавський клуб звернувся до Динамо з проханням провести гру на стадіоні імені Валерія Лобановського, і наш клуб пішов назустріч своєму майбутньому супернику. При цьому заходи з організації та безпеки, за попередньою домовленістю, бере на себе Динамо", — йдеться в заяві столичного клубу.

Зазначимо, що в минулому турі УПЛ Ворскла поступилася Оболоні (0:1) на виїзді, тоді як Динамо вдома впоралося з Карпатами (2:0).

Підопічні Юрія Максимова йдуть 13-ми в турнірній таблиці чемпіонату України, а команда Олександра Шовковського перебуває на першій сходинці.