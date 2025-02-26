Україна

Український опорник висловився про підписання нової угоди з "біло-синіми".

Напередодні київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання нового контракту з опорним півзахисником Володимиром Бражком до літа 2029 року.

23-річний українець поділився емоціями від укладення нової довгострокової угоди з рідним клубом.

"Динамо у моєму житті займає особливе місце. Я виріс та став професійним гравцем у цьому клубі, повністю довіряю керівництву та дуже хочу перемагати з командою на всіх рівнях. Мені довіряють в клубі, я відчуваю, що можу прогресувати та розвиватися, приносити користь та зробити крок вперед. Це клуб дуже багато для мене зробив, у тому числі, у складній для мене ситуації.

Чи довго роздумував над пропозицією нового контракту? Ні, це взагалі було дуже швидке та просте рішення з професійної точки зору. У мене були розмови з головним тренером Олександром Шовковським, президентом клубу Ігорем Суркісом, вони обидва дали зрозуміти, що повністю довіряють мені та розраховують на мою якісну гру.

Розумієте, це не просто відносини "гравець — футбольний клуб". Це мій футбольний дім, моя футбольна родина. Дуже важливо, що наші відносини вибудовані на взаємній довірі та повазі.

Останні місяці не були для мене спокійними та комфортними. Перш за все, це травма, яка не дала мені можливості провести повноцінні збори. Потім ця історія з потенційним трансфером, чутки навколо нього. Але зараз я повністю зосереджений на грі за Динамо та маю величезне бажання відповісти своєю грою клубу, тренерам та керівництву за їхню довіру та підтримку", — цитує слова Бражка офіційний сайт Динамо.

У нинішньому сезоні Володимир Бражко провів 26 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі.