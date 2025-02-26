Україна

Нова угода розрахована до 30 червня 2029 року.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання нового контракту з півзахисником Володимиром Бражком.

Нова угода з 23-річним українцем розрахована до літа 2029 року.

У нинішньому сезоні Бражко провів 26 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі.

Додамо, що взимку Динамо могло продати футболіста збірної України до Вулвергемптона, але відмовилося від пропозиції "вовків".

Після 18 турів Динамо очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.