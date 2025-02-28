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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та Динамо Київ.

Полтавська Ворскла та київське Динамо зіграють у рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Юрій Максимов, після поразки від київської Оболоні (0:1), залучив до стартового складу Челядіна в центрі поля, тоді як Кулач гратиме в атаці.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги наді львівськими Карпатами (2:0), використав із перших хвилини Дячука в центрі оборони.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане, Скляр, Челядін, Салабай — Авдилі, Кулач.

Запасні: Домолега, Мякушко, Гучек, Хрипчук, Ндукве, Островський, Нестеренко, Ієде, Фернан.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Караваєв, Саленко, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару.



Гра Ворскла — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.