Україна

Дев'ятнадцятий тур УПЛ почався матчем без забитих м'ячів.

Українська Прем’єр-ліга лише в першому турі після поновлення сезону мала більш-менш звичний для вболівальників розклад, тоді як найближчим часом у які тільки дні тижня не можна буде побачити матчі національної першості. Наприклад, дев’ятнадцятий тур теж починався в п’ятницю, проте одразу трьома поєдинками за добу, першим із яких була зустріч у столиці поміж київською Оболонню та житомирським Поліссям.

Що об’єднувало команди Сергія Шищенка та Імада Ашура перед цим ігровим днем, так це те, що 2025 рік для них розпочався з однаково переможних мінімальних рахунків у матчах проти полтавської Ворскли та петровського Інгульця відповідно (по 1:0). Проте на цьому схожість поміж колективами обмежувалась — геть відмінні цілі з боротьби за виживання та намагання зачепитись за зону єврокубків перед ними поставали в другій частині цього сезону.

У підсумку "вовки" провели черговий "сухий" перший тайм у цьому сезоні. Хоча моментів для забитого м’яча в них було вдосталь. Однотипних, але то вже інша справа — стабільно працювали подачі Назаренка з лівого флангу на дальню для Гуцуляка, але із забитими м’ячами у Олексія якось не складалось на завершення цих атак.

"Пивовари" теж не сиділи, склавши руки, і кілька їхніх флангових атак також мали певний ступінь гостроти. Проте якщо у випадку молодого Марченка ми знову говорили про відмінну роботу на лінії, то щодо Волинця коментарі в принципі були відсутні. Хоч раз якісно пробити в площину у господарів так і не вийшло за цей час.

У другому таймі Оболонь уже більше сконцентрувалась на грі в обороні, де все так само не було гладко, проте на останньому рубежі грав Марченко, а це, судячи з усього, вагомий аргумент. Але й моментів особливих у "вовків" після перерви не було. Ми пригадуємо удар головою від Крушинського точно до рук воротаря, а також подачу Гуцуляка з правого флангу, яка ледь не перетворилась на гол, бо м’яч полетів під поперечину, і… Усе на цьому. Виходить, що своє завдання виконали лише "пивовари".

У наступному турі київська Оболонь зіграє гостьовий матч проти луганської Зорі, а житомирське Полісся прийматиме одеський Чорноморець.Оболонь — Полісся 0:0Марченко — Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов — Вітенчук (Курко, 90+3) — Ільїн, Тарануха (Устименко, 75), Черненко (Ломницький, 90+3), Блізніченко (Прокопенко, 60) — Бичек (Слободян, 75).Волинець — Майсурадзе (Тейлор, 73), Віале, Чоботенко, Михайліченко — Крушинський (Гонсалвеш, 73), Мельниченко (Йосефі, 61), Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Назаренко (Бітон, 46).Попередження: Ільїн — Майсурадзе, Тейлор, Батіста