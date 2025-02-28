Україна

"Зелено-білі" провели сильний матч.

Помічник головного тренера полтавської Ворскли Микола Іщенко висловися після матчу 19-го туру УПЛ з київським Динамо (1:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Дуже легко пропустили гол. Але загалом, за грою непогано контролювали м'яч, створювали моменти, проводили небезпечні контратаки. Були, звичайно, помилки, але без них нікуди.

Думаю, сьогодні ми більше здобули одне очко ніж втратили два. Динамо протягом сезону демонструє дуже якісний футбол. Так, ми були б раді трьом очкам, якби нам пощастило наприкінці матчу. Але загалом, напевно, це плюс один бал.

Дискваліфікація Максимова? Все було під його контролем, всі заміни — це його рішення. Установка на гру проходила в готелі, а під час матчу комунікація з ним була за допомогою телефонного зв'язку", — заявив Іщенко.

Раніше головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував гру з Ворсклою.