Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 28 лютого 2025 року.

Матч між Карпатами та ЛНЗ мав відбутися у Львові, але через проблеми з підігрівом поля його перенесли до Житомира. ЛНЗ активно розпочав гру, створив кілька моментів, але реалізація підвела – зокрема, Ейнел не влучив у порожні ворота.

На 30-й хвилині Альварес отримав друге попередження, залишивши Карпати у меншості. Незважаючи на це, Карпати не тільки втримали гру, а й почали створювати небезпечні моменти. Вирішальним став пенальті на 72-й хвилині – Драмбаєв зіграв рукою у штрафному, а Бруніньйо впевнено реалізував 11-метровий удар.

Наприкінці матчу ситуація загострилася – після грубого фолу Кушніренка спалахнула сутичка, яка завершилася вилученням гравця ЛНЗ. Карпати здобули важливу перемогу 1:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — ЛНЗ у рамках 19 туру УПЛ-2024/25:

Карпати — ЛНЗ 1:0

Гол: Бруніньйо, 74 (пен.)



Карпати: Кінарейкін — Сич, Педросо, Стецьков, Мірошніченко — Очеретько (Клименко, 82), Альварес, Чачуа — Підлепенець (Костенко, 70), Краснопір (Ігор, 86), Бруніньйо (Шах, 87).



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв (Саліху, 88) — Кушніренко, Танковський (Нонікашвілі, 46) — Г. Пасіч (Наумець, 88), Тілль (Авагімян, 46), Ейнел (Халайла, 88) — Момо.



Попередження: Альварес, Чачуа, Костенко, Клименко (не на полі) — Танковський, Нонікашвілі, Кушніренко (не на полі)



На 30-й хвилині був вилучений Пабло Альварес Гарсія (Карпати) (друге попередження).

Після гри був вилучений Богдан Кушніренко (ЛНЗ) (друге попередження/неспортивна поведінка).