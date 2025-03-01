Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який пройде 1 березня та розпочнеться о 13:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між петровським Інгульцем та криворізьким Кривбасом, яке відбудеться на стадіоні Гірник у Кривому Розі.

СУБОТА, 1 БЕРЕЗНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕРГІЙ ЗАДИРАН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ ТБ

Номінальні господарі зустрічі перебувають у складній турнірній ситуації – команда Василя Кобіна є головним претендентом на виліт з УПЛ. Взимку Інгулець зазнав кадрових змін, розлучившись із кількома досвідченими виконавцями, а наявність певних фінансових проблем та відсутність дозволу на виступи на рідному стадіоні не додають оптимізму петровській команді. Звісно, тренерський штаб Інгульця ставить перед собою ціль зберегти місце в українській еліті, але зробити це буде дуже непросто.

Кривбас підходить до цього матчу після прикрої невдачі – у минулому турі команда Юрія Вернидуба розгромно поступилася Вересу. Втрата ключових гравців центру поля значно вплинула на гру команди, і тепер криворіжцям потрібно повертатися на переможний шлях. До того ж, Кривбас уже відстає від Шахтаря на 5 очок і змушений більше зважати на інших конкурентів, зокрема на Полісся, яке щонайменше тимчасово має з "червоно-білими" однакову кількість очок.

Очевидно, що Кривбас зі своїми єврокубковими амбіціями виглядає більш приорітетно напередодні сьогоднішнього протистояння, однак УПЛ — це ще те місце для сенсацій, що підтвердив минулого туру той же Верес проти криворізького клубу. Так, Інгулець перебуває у непростому становищі, але може нав’язати боротьбу за рахунок організованої оборони, враховуючи до того ж певну нестабільність суперника. Перемога потрібна кожному з колективів, а кому вона у підсумку дістанеться — дізнаємося в перший день весни.