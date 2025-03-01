Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та київський Лівий Берег.

Одеський Чорноморець та київський Лівий Берег зіграють у рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Чорноморець у Одесі.

Олександр Бабич, після перемоги над ковалівським Колосом (2:1), залучив до стартового складу Кайо на правому фланзі оборони, тоді як Когут гратиме в центрі поля.

Віталій Первак, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:1), використав із перших хвилин Соколова праворуч у захисті, тоді як Косовський та Банада розташуються в центрі поля.

Чорноморець: Рудько — Кайо, Кратов, Скиба, Раян — Шпорн — Мустафаєв, Габелок, Когут, Янаков — Хобленко.

Запасні: Аніагбосо, Вічний, Жаржу, Попов, Арсич, Білошевський, Робакідзе, Єрмаков, Шевцов, Тоіров, Пшеничнюк, Райс.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Сіднней — Косовський, Банада, Дедух — Шастал, Сухоручко, Синиця.

Запасні: Сташків, Приходько, М. Когут, Дієго, Войцеховський, Галас, А. Різник, Кобзар, Гереш.



Гра Чорноморець — Лівий Берег почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.