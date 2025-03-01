Україна

Поєдинок 19-го туру УПЛ відбудеться у неділю, 2 березня, о 13:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 матч між петровським Інгульцем та криворізьким Кривбасом мав відбутися на стадіоні Гірник у Кривому Розі, старт якого був запланований на суботу, 1 березня, о 13:00.

Утім, через тривалу повітряну тривогу у Дніпропетровській області на тлі загрози обстрілів з боку російських загарбників цей поєдинок УПЛ не вдалося розпочати вчасно. У підсумку було прийнято рішення провести його наступного дня - 2 березня о 13:00.

"Через тривалу повітряну тривогу в Дніпропетровській області матч 19-го туру між Інгульцем та ФК Кривбас буде зіграно наступного дня.

Про це домовилися представники обох клубів, делегат УАФ та керівництво УПЛ. Всі квитки на гру з Вересом, а також на сьогоднішню дату будуть дійсні на завтрашній поєдинок", — сказано в офіційній заяві Кривбасу.