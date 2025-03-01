Україна

Команда Віталія Первака на чужому полі здобула стратегічно важливу перемогу та вийшла із небезпечної зони.

У останню ніч зимового сезону 2025 року Одеса вчергове здригнулась від вибухів через атаку пришелепкуватої країни-терориста, і цього разу постраждала також футбольна складова міста. Одеський Чорноморець саме мав заїхати на клубну базу, яка зазнала атаки дронів, задля підготовки до проведення домашнього матчу в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги проти київського Лівого Берега, а тут такі жахливі новини.

Проте "моряки" виявились здатними чинити опір і такому психологічному виклику, тож перед головним матчем вікенду ми таки побачили битву поміж двома представниками небезпечної зони в турнірній таблиці. Усього одне очко на користь "лелек" розділяло колективи Олександра Бабича та Віталія Первака перед початком цього вікенду, тож переможець пари міг отримати потужний поштовх на шляху до порятунку від вильоту.

Настрій Чорноморця перед цією грою зрозуміти можна з очевидних причин — його просто не було. Тому ми й побачили в першому таймі гру у виконанні одеситів, до якої залишилось чимало питань. До перерви був лише один цікавий момент біля воріт Механіва, коли незадовго до відходу на відпочинок Мустафаєв головою замикав подачу з лівого флангу, але воротар учергове в цьому сезоні врятував свою команду.

У Лівого Берега з гольовими моментами теж було не все в порядку, проте вони хоча б мали місце. Той-таки удар Соколова головою на початку гри заслуговував на увагу, тоді як подача Синиці з правого краю чужих володінь на 21 хвилині взагалі завершилась розкішним ударом у дальній кут зльоту від Шастала. Так, "лелеки" відкрили рахунок у гостьовій грі, тоді як суперники недостатньо цьому протидіяли.

У другому таймі Чорноморець прагнув відігратись, що не намагався приховати жоден із футболістів, однак так, щоб утілити ці прагнення в якусь небезпеку для чужих воріт, то в одеситів знову виникли проблеми. Лівий Берег перейшов на гру в контратаки, і доволі тривалий час цей оборонний рубіж "морякам" не вдавалось подолати.

А під час одного із швидких випадів команда Первака взагалі могла закрити це протистояння, якби Синиця трохи швидше вигадав завершення на лівому фланзі чужих володінь. І ось, аж на самому кінці матчу, Чорноморець отримує свій бажаний гольовий момент, проте Шевцов із цілком непоганого відскоку в центрі чужого штрафного запускає м’яч у височінь. Туди, куди злетіли "лелеки" в турнірній таблиці, відносно своїх суперників, за підсумками цього протистояння.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме в житомирського Полісся, тоді як київський Лівий Берег прийматиме рівненський Верес.Чорноморець —0:1Шастал, 21Рудько — Кайо, Кратов, Скиба, Раян — Шпорн — Мустафаєв (Попов, 73), Габелок (Білошевський, 83), І. Когут (Шевцов, 67), Янаков (Тоіров, 83) — Хобленко.Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Сіднней — Косовський, Банада, Дедух — Шастал (М. Когут, 73), Сухоручко, Синиця (Галас, 83).Попередження: Мустафаєв, І. Когут, Янаков — Сіднней