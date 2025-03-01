Україна
01 березня 2025, 19:57
Шахтар із дублем Судакова вирвав перемогу над Олександрією
Команда Маріно Пушича витиснула максимум із мінімуму в атаці й скоротила відстань від конкурентів.
Шахтар — Олександрія, фото ФК Шахтар Донецьк
01 березня 2025, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Олександрія 3:0
Голи: Судаков, 77, 90+4, Егіналду, 90
Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Судаков, 46), Назарина, Криськів (Грам, 84) — Швед (Еліас, 73), Траоре (Егіналду, 46), Кевін.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов (Ковалець, 74), Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара (Бєляєв, 74).
Попередження: Кевін, Матвієнко — Калюжний, Мишньов