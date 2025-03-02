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Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над Олександрією.

Напередодні донецький Шахтар здобув перемогу над Олександрією в центральному матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "гірників" Єгор Назарина прокоментував виступ власної команди.

"У роздягальні, звісно, усі раді, адже ми впевнено перемогли прямого конкурента з рахунком 3:0. Головне зараз — результат, і всі щасливі, що змогли здобути цю перемогу.

Вважаю, що в певний момент ми змогли додати в грі. Це сталось після 60-ї хвилини. Головне, що нам удалось змінити результат в останні 30 хвилин гри. Раніше в кінцівках матчів ми пропускали голи, а тепер, навпаки, змогли здобути перемогу. Ми працювали над цим під час зимового міжсезоння на зборах і, як бачите, досягли позитивного результату в другому таймі.

Зараз усе залежить від нас, і ми не дивимося на конкурентів. Наше завдання — перемагати в кожному матчі, і сьогодні ми це зробили, що найголовніше. Рухаємось від гри до гри, і ще раз повторю: потрібно перемагати в кожному матчі, тому не зважаємо на конкурентів.

Найголовніше, що ми в другій поспіль грі перемагаємо і здобули шість залікових балів. Головне — щоматчу перемагати та впевнено рухатись від гри до гри, а наприкінці побачимо, хто на якому місці завершить чемпіонат", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме криворізький Кривбас.