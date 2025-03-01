Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 1 березня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу над Олександрією (3:0).

Команда Маріно Пушича довго шукала шлях до воріт підопічних Руслана Ротаня та знайшла його на 77 хвилині зусиллями Георгія Судакова.

Потім на 90 хвилині перевагу "гірників" подвоїв Егіналду, а через чотири хвилини остаточну крапку в матчі встановив Судаков, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Олександрія у рамках 19 туру УПЛ-2024/25:

Шахтар — Олександрія 3:0

Голи: Судаков, 77, 90+4, Егіналду, 90.

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Судаков, 46), Назарина, Криськів (Грам, 84) — Швед (Еліас, 73), Траоре (Егіналду, 46), Кевін.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов (Ковалець, 74), Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара (Бєляєв, 74).

Попередження: Кевін, Матвієнко — Калюжний, Мишньов.