Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та римський Лаціо.
Крістіан Пулішич, Getty Images
02 березня 2025, 21:14
Мілан та римський Лаціо зіграють у двадцять сьомому турі італійської Серії A на Сан-Сіро.
Сержіу Консейсан, після поразки від Болоньї (1:2), залучив до стартового складу Габбію в центрі захисту, тоді як Муса долучиться до опорної зони, а Пулішич гратиме на правому фланзі атаки.
Марко Бароні, на тлі поразки в Кубку Італії від міланського Інтера (0:2), використав із перших хвилин Проведеля в рамці воріт, тоді як Марушич, Хіла та Тавареш гратимуть у обороні.
Мілан: Меньян — А. Хіменес, Габбія, Павлович, Ернандес — Муса, Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леау — С. Хіменес.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Йович, Чуквезе, Томорі, Тіав, Вокер, Бартезагі, Бондо, Терраччано, Камарда, Феліш, Абрагам, Соттіль.
Запасні: Мандас, Фурланетто, Патрік, Весіно, Педро, Нослін, Белах’ян, Нільсен, Ібрагімович, Лаццарі.
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Жиго, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Чауна.
Гра Мілан — Лаціо почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.