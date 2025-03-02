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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та римський Лаціо.

Мілан та римський Лаціо зіграють у двадцять сьомому турі італійської Серії A на Сан-Сіро.

Сержіу Консейсан, після поразки від Болоньї (1:2), залучив до стартового складу Габбію в центрі захисту, тоді як Муса долучиться до опорної зони, а Пулішич гратиме на правому фланзі атаки.

Марко Бароні, на тлі поразки в Кубку Італії від міланського Інтера (0:2), використав із перших хвилин Проведеля в рамці воріт, тоді як Марушич, Хіла та Тавареш гратимуть у обороні.

Мілан: Меньян — А. Хіменес, Габбія, Павлович, Ернандес — Муса, Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леау — С. Хіменес.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Йович, Чуквезе, Томорі, Тіав, Вокер, Бартезагі, Бондо, Терраччано, Камарда, Феліш, Абрагам, Соттіль.



Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Жиго, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Чауна.