Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 2 березня 2025 року.
Інгулець — Кривбас, фото УПЛ
02 березня 2025, 22:05
Інгулець із черговим шоу Паламарчука здолав Кривбас. Команда Юрія Вернидуба почала 2025 рік із двох поспіль матчів без забитих голів.
Огляд матчу:
Інгулець — Кривбас 2:0
Голи: Пушкарьов, 14, Бенедюк, 40
Інгулець: Паламарчук — Дубілей (Жовтенко, 74), Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Гаджук, Лосенко (П’ятов, 82) — Бенедюк (Свистун, 75), Кисленко (Сад, 71), Пушкарьов (Могильний, 72).
Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Вілівальд, Романчук, Дібанго — Хомченовський — Д. Кузик (Мендоза, 80), Аморозо (Луньов, 46), Ілич (Кожушко, 71), Микитишин (Задерака, 46) — Соса.
Попередження: Дихтярук — Соса, Вілівальд.