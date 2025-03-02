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Керманич клубу з Петрового дав свій коментар після перемоги над Кривбасом.

Головний тренер Інгульця Василь Кобін висловився щодо поєдинку 19-го туру УПЛ-2024/25, в якому його підопічні впоралися з Кривбасом.

Інгулець — Кривбас 2:0 Відео голів та огляд матчу 02.03.2025

Два голи в першому таймі зустрічі в Кривому Розі дозволили колективу з Петрового здобути свою другу звитягу в ході поточної кампанії чемпіонату України.

"Головне сьогодні було перемогти і здобути три залікові бали. Хочу подякувати своїй команді, вона з цим впоралась. Так, нам було важко, але хлопці проявили мужність, характер і сьогодні здобули три пункти, які нам в подальшому дуже допоможуть.

Трошки Кривбасу сьогодні не пощастило. Якщо взяти загалом з початку чемпіонату, то наша команда не виглядала як претендент на виліт. Так, у нас були певні проблеми, але вони були командні. Це стосувалося і того, що відбувалось всередині, і ззовні. Це і ви всі прекрасно розумієте, адже всі матчі у нас були виїзні.

В таких умовах не так легко брати максимум з ігор, тому що ми приїжджаємо до команд, де підтримка вболівальників відіграє важливу роль. Але ми психологічно до цього готові і намагаємось вийти з тієї ситуації, в якій опинились. Те, що стосується першого тайму, ми виглядали добре, тому що команда розуміла, що нам потрібно набирати залікові бали.

Команда розуміла те, наскільки буде важка гра проти Кривбасу, який, я вважаю, залишається реальним претендентом на єврокубки. Так, десь не щастить наразі. Я думаю, у них все буде добре і команда буде набирати очки і продовжить свій переможний шлях.

Я вважаю, що Олексій Паламарчук — найдосвідченіший гравець в нашій команді. Сезон проводить на дуже високому рині. Він нам допоміг у певних моментах, але я хочу відмітити всю команду. Всі молодці", — цитує Кобіна офіційний сайт Кривбасу.

Раніше щодо матчу також висловився головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб.