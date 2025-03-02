Україна

Коментар тренера після другої поспіль поразки в УПЛ.

Юрій Вернидуб, головний тренер Кривбасу, прокоментував поразку від Інгульця в 19-му турі УПЛ.

"Поступились у другому матчі поспіль. Програли супернику проти якого повинні були брати "свої" бали і рухатись вперед. Але поки цього зробити не можемо вже вдруге в цьому році. З такою грою, відношенням і реалізацією поки важко щось коментувати. Найголовніше, зараз це перетерпіти.

Ми зараз повернулись, таке враження, на початок сезону-2022\23. Маємо що маємо. Ніхто не складає рук, будемо далі тренуватись і грати. Хлопці повинні зрозуміти, що треба виходити і грати так, як у другому таймі, весь матч. Деякі футболісти думають, що вони виходять не грати, а "погратись". От і "погрались" сьогодні", — сказав Вернидуб.

Звіт про матч Інгулець — Кривбас читайте на Football.ua.