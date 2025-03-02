Україна

Колос поступився Вересу через пенальті в компенсований час матчу.

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв висловився щодо виїзної поразки від Вереса (1:2) в 19-му турі УПЛ-2024/25.

Зустріч на стадіоні Авангард у Рівному йшла до нічийного результату, але ексгравець гостей Ігор Харатін реалізував пенальті в компенсований час, принісши перемогу господарям поля.

"У Рівному завжди багато боротьби. Тут не буває іншого футболу. Все — в штрафний майданчик, все — максимально вертикально. Верес пропонує таку гру і ми не можемо відмовитися від неї. Тому, що для перемоги в такій грі потрібно опустити м'яч. А для цього потрібна висока індивідуальна майстерність. Верес — дуже організований у середньому блоці. І кожне перехоплення м'яча від них — це контратака. Ми це розуміли, намагалися дуже обережно просуватися вперед. Це такий силовий футбол. Десь ми впоралися. Десь — ні.

Ці всі перегляди VAR... Щодо епізоду з пенальті — в мене є претензія лише до свого футболіста. Я не розумію, як на останній хвилині, стоячи на прямих ногах, можна чекати поки м'яч до тебе прилетить. Потрібно самому йти на м'яч і вибивати його подалі. Ми на рівному місці подарували супернику три залікові бали. І це мене засмучує.

Про суддівство говорити не хочу. Дівчата судять — хай судять. Хай розвиваються. Але я особисто відчуваю велику різницю між тим, коли судять дівчата, а коли — ні. І це стосується саме цієї бригади. По п'ять хвилин дивитися VAR — знайдіть ще одну таку гру в чемпіонаті. Ну так довго приймати рішення — збивається темп гри, все ламається. Бо футбол — це про динаміку. Можливо і є підстави звертатися до VAR — але ж приймайте рішення швидше!

Про що я говорив з Ігорем Харатіним після гри? Він щось хотів сказати, а я не почув, бо трибуни раділи і було дуже шумно. Я пішов до нього, щоб перепитати, що він мав на увазі. Вирішив уточнити в нього. Щодо святкування — мені здається це неетично. Бо клуб Колос не чинив з ним так, як він це відчуває. Я його вітаю — він забив гол і молодець", — цитує Поздєєва офіційний сайт Вереса.

Зазначимо, що Колос іде 12-м у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 18 очок, і наступної п'ятниці, 7 березня, прийматиме Олександрію.