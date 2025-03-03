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Керманич Вереса прокоментував перемогу над Колосом.

Рівненський Верес у матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі здолав ковалівський Колос.

Верес — Колос 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук поділився враженням від виступу власних підопічних.

"Важка гра. Ви все самі бачили. Можливо, не найцікавіша для вболівальників, бо моментів було небагато. Але попри все — ми перемогли. Це була непроста перемога. Такі матчі бувають. Особливо, навесні. І тим приємніше здобути таку перемогу на останніх хвилинах перед власними вболівальниками.

Так, нам дещо не вистачає ротації зараз. Сьогодні ми не могли розраховувати на Луана — він ще в Туреччині зазнав мікроушкодження і він буквально за день до гри знову відчув біль. Вирішили його поберегти, дообстежити і дати час повноцінно відновитись. Сподіваємось, це не займе багато часу. Руслан Степанюк лише два дні, як повернувся до тренувань після хвороби. Ми з ним домовились, що він зіграє десять заключних хвилин.

Із іншого боку — у нас не така велика кількість гравців, але усі вони розуміють, що робити на полі. І найголовніше, як і в попередній грі — сьогодні фізично витримали усі дев’яносто хвилин. Це важливий момент.

Ми гарно розпочали, забили швидкий гол. І, склалось таке враження, що почали грати на утримання. Ми саме про це говорили в перерві. З’явилась якась нервозність, особливо в роботі з м’ячем. Не грали у той футбол, який тренуємо. Це мене розчаровувало. Бо ми оберігали мінімальний рахунок, хоча вся гра ще була попереду.

У другому таймі ми краще почали грати. У перерві ми попросили команду не хвилюватися за результат, а грати у футбол. Це стосується саме атаки, бо захищались ми непогано — у Колоса не було великої кількості моментів. Тут потрібно віддати належне і супернику. Колос дуже надійно грає в обороні. Вони дуже мало пропускають. Через це ми також мало шансів мали.

Терпіння і тактична дисципліна у фазі оборони — сьогодні були ключовими. Ми дотерпіли і вирвали цю надзвичайно важливу перемогу сьогодні. Зараз у турнірній таблиці дуже велика щільність і кожен матч надзвичайно важливий. Тому, вітаю команду і вболівальників", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в київського Лівого Берега.