Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 березня 2025 року.

У 19-му турі УПЛ-2024/25 на стадіоні Авангард у Рівному місцевий Верес вирвав перемогу над ковалівським Колосом.

Господарі поля швидко вийшли вперед завдяки автоголу, але на перерву команди пішли все ж за нічийного результату. Втримати його гостям не вдалося, адже в компенсований час зустрічі їхній ексгравець Ігор Харатін реалізував пенальті й приніс колективу Олега Шандрука звитягу.

Далі на Верес чекає виїзний поєдинок із Лівим Берегом, тоді як Колос прийматиме Олександрію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Колос у рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Верес — Колос 2:1

Голи: Краснічі, 6 (авт.), Харатін, 90+8 (пен.) — Гагнідзе, 31



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Шарай (Сміян, 83), Дахновський (Протасевич, 90+1) — Годя (Кльоц, 77), Гайдучик (Степанюк, 82).



Колос: Пахолюк — Владою, Краснічі, Бондаренко, Козік — Гагнідзе, Демченко — Третьяков, Ррапай, Алефіренко (Кузик, 90+4) — Ковталюк (Болівар, 62).



Попередження: Куція, Гончаренко — Демченко