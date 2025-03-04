Україна

Олег Кожушко розповів про матч проти Інгульця.

Нападник Кривбасу Олег Кожушко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Інгульця (0:2).

"Перший гол завжди так чи інакше впливає на гру. Хто забиває першим, відчуває впевненість та біжить далі вперед, створюючи моменти. Десь їм це допомогло, вони відчули якусь впевненість. Але це нас все рівно жодним чином не виправдовує. Фарту, звичайно, теж не вистачило, але це все розмови. Просто забивай свої моменти, яких було вдосталь, і перемагай.

Обидві команди були в принципі у однакових умовах. Інгулець взагалі їздив на клубну базу та повертався назад. Ми не реалізували свої моменти, треба ще більше працювати над цим компонентом на тренуваннях і виправлятись", — наводить слова Кожушка прес-служба клубу.

Після 18 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.