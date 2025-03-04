Україна

Виконком УАФ визначив місце проведення вирішального поєдинку турніру сезону-2024/25.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу визначився з місцем проведення фінального матчу Кубка України сезону-2024/25.

Так, фінал поточного розіграшу турніру вперше в історії прийматиме Житомир.

Фінальний поєдинок Кубка України заплановано на 14 травня 2025 року на Центральному стадіоні.

Нагадаємо, раніше в історії турніру фінал приймали наступні міста: Київ (18 разів), Дніпро (2 рази), Харків (5 разів), Суми (1 раз), Полтава (1 раз), Львів (1 раз), Запоріжжя (1 раз), Тернопіль (1 раз), Рівне (1 раз).