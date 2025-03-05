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Гравець робить акцент на турнірному положенні Кривбасу.

Атакувальний півзахисник Кривбасу Єгор Твердохліб поспілкувався з журналістами перед поєдинком 19-го туру УПЛ-2024/25, передає офіційний сайт "червоно-білих".

Інгулець — Кривбас 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Гравець висловився щодо свого стану здоров'я, впливу перенесення зустрічей на налаштування, а також бомбардирські перегони.

"В принципі, я вже не відчуваю того пошкодження, яке я отримав. Все добре. Займаюсь біговою роботою та буду готуватись разом з командою до наступного матчу УПЛ. Перенесення поєдинків? Так, звісно, психологічно трішки важко. Але ми всі розуміємо ситуацію і ставимось з розумінням до цього. Складно, але, тим не менш, ми завжди готові грати. Кривбас у кожному матчі налаштований тільки на боротьбу та позитивний результат. Бомбардирські перегони? Чесно кажучи, мені більш важливо, на якому місці буде Кривбас в таблиці УПЛ, аніж бомбардирські перегони. Я більше слідкую за головною таблицею зі всіма командами. Таблиця бомбардирів — це цікаво, але я не надаю цьому великого значення", — сказав 24-річний українець.

На рахунку Твердохліба вісім голів у 13-ти матчах поточної кампанії чемпіонату України. Лише троє гравців відзначилися більшою кількістю результативних ударів — Владислав Ванат (11), Георгій Судаков (10) і Олексій Гуцуляк (9).

Завтра, 6 березня, Кривбас гостюватиме в Шахтаря. Поєдинок стартує о 18:00 за київським часом.