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Спеціаліст дав свій коментар щодо матчу проти Інгульця.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов висловився щодо поєдинку 20-го туру УПЛ-2024/25, передає офіційний сайт львівського клубу.

Зоря — Рух 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

У суботу, 8 березня, "жовто-чорні" проведуть номінально виїзну зустріч з Інгульцем, яку прийматиме Арена Львів (початок — о 15:30).

"Звичайно, деякі моменти на тренуваннях ми готуємо під конкретного суперника, але загалом команда працює у звичному режимі. Після двох поразок Рух повинен реабілітуватись перед своїми вболівальниками.

Бувають невиразні матчі, але команда може здобути позитивний результат, тоді як в нас сталось навпаки — Рух провів якісну гру із Зорею, але, на жаль, нам не вдалося здобути очки. Вважаю, що якщо хлопці продовжать так працювати й надалі, то результат обов’язково прийде і команда обов’язково розвиватиметься.

Новачки у попередньому матчі досить непогано себе проявили, проте це можна сказати майже про всіх наших гравців. Можу похвалити їх за попередню гру, але не за результат, тому нам слід рухатись далі. Все це має працювати в комплексі: якісні дії на полі мають підтверджуватись позитивними результатами.

Інгулець це дуже непоступлива команда з хорошими бійцівськими якостями. Вони борються за виживання та грають на межі своїх можливостей, тому Інгулець не можна недооцінювати. Важливо, щоб Рух підійшов до цієї гри в хорошому настрої та в бойових кондиціях", — заявив Пономарьов.

Після 19-ти зіграних матчів Рух іде дев'ятим у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 23 залікових бала.