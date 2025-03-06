Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та одеський Чорноморець.

Житомирське Полісся та одеський Чорноморець зіграють у двадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Житомирі.

Імад Ашур, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Сарапія до центру оборони, тоді як Бітон та Бабенко гратимуть у центрі поля, а Крушинський розташується ліворуч в атаці.

Олександр Бабич, після поразки від київського Лівого Берега (0:1), залучив до стартового складу Лацабідзе в центрі захисту, тоді як Попов гратиме на вістрі нападу.

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бітон, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Крушинський.

Запасні: Кудрик, Бескоровайний, Матич, Віале, Хадрой, Мельниченко, Йосефі, Караман, Гонсалвеш, Назаренко, Лєднєв, Пайшао.



Чорноморець: Рудько — Єрмаков, Скиба, Лацабідзе, Кратов — Шпорн — Янаков, І. Когут, Габелок, Раян — Попов.