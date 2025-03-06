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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та львівські Карпати.

Полтавська Ворскла та львівські Карпати зіграють у двадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні ім. О. Бутовського у Полтаві.

Юрій Максимов, після нічиєї проти київського Динамо (1:1), використав із перших хвилин Малиша в центр поля.

Владислав Лупашко, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0), залучив до стартового складу Бабогла та Полегенька до оборони, тоді як Танда гратиме в центрі поля, а Костенко розташується ліворуч в атаці.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане, Малиш, Челядін, Салабай — Авдилі, Кулач.

Запасні: Домолега, Мякушко, Гучек, Хрипчук, Ндукве, Нестеренко, Ієде, Фернан.



Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Полегенько — Очеретько, Танда, Бруніньйо — Підлепенець, Краснопір, Костенко.

Запасні: Кемкін, Киричок, Булеза, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Чабан, Шах.



Гра Ворскла — Карпати почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.