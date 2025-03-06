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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та Динамо Київ.

Черкаський ЛНЗ та київське Динамо зіграють у двадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Черкасах.

Роман Григорчук, після поразки від львівських Карпат (0:1), використав із перших хвилин Яшарі та Нонікашвілі в центрі поля, тоді як Молло розташується праворуч в атаці.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти полтавської Ворскли (1:1), залучив до стартового складу Караваєва та Попова в оборону, тоді як Шапаренко повернувся до центру поля.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі, Танковський, Нонікашвілі — Молло, Момо, Г. Пасіч.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Саліху, Каплієнко, Авагімян, Бойко, Ейнел, Топалов, Наумець, Якименко, Халайла.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Бражко, Рубчинський, Дячук, Саленко, Герич, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару, Піхальонок, Пономаренко.



Гра ЛНЗ — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.