Україна

Команда Імада Ашура мала значну перевагу над суперниками на власному полі.

Двадцятий тур української Прем’єр-ліги, як і деякі матчі його наступника, довелось перенести на більш ранній термін, аби майбутні учасники міжнародних зборів перед матчами національних команд мали достатньо часу на підготовку. Тож фактично в розпал єврокубків посеред дня в нас у країні відбувався повноцінний ігровий день.

І одразу два паралельних матчів його розпочинали. Один із них — у Житомирі, де, можливо, була й не надто яскрава афіша у вигляді протистояння місцевого Полісся та одеського Чорноморця, проте кожній із команд були потрібні залікові бали, а отже й двобій мав би бути цікавим. "Вовкам" — для боротьби за місця в зоні єврокубків, "морякам" — аби раптово не провалитись ще нижче, аж на останню сходинку в турнірній таблиці, уже найближчим часом.

Команда Олександра Бабича в підсумку завітала до Житомира на тлі суттєвих кадрових проблем, що примусило її змінити власну ігрову схему, а отже очікувати на диво на відмінну зіграність від гостей було даремно. Так воно й вийшло в першому таймі — ще й і помилки в обороні, уже традиційні, нікуди не поділись.

Полісся наче й не виходило з чужої половини поля до перерви, і вже на п’ятій хвилині рахунок було відкрито, коли простріл Крушинського з лівого флангу Лацабідзе в центрі штрафного примудрився зрізати в дальню стійку воріт, і серією рикошетів у підсумку скористався Бітон із гольовим пасом на Батісту. Молодого захисника "моряків" зрештою замінили вже після перерви, але було запізно.

Незадовго до перерви контратака Полісся через центральну зону завершилась пасом Бітона праворуч на хід Батісті, який із меж штрафного пустив удар низом, який не зумів приборкати Рудько, і цим одразу скористався Андрієвський. Таким чином ніяка гра в першому таймі від Чорноморця завершилась ще й двома пропущеними м’ячами, тож ситуація була не з найкращих.

Однак розмова з Бабичем під час перерви допомогла. Одесити дійсно провели гідний початок другого тайму й забили м’яч у відповідь. Так, із пенальті, який сумлінно заробив Попов на лівому фланзі чужого штрафного, підставившись під фол Майсурадзе, а потім Янаков спокійно пробив із позначки в лівий кут, але якось цю гру ж треба було рятувати.

Утім, порив до атаки від "моряків" виявився лише тимчасовим явищем. Надалі Полісся створило достатньо нагод для того, щоб принаймні не нервувати аж настільки через можливу втрату очок. А якщо б не забили третій у підсумку, то до Ашура й роботи команди над реалізацією знову б поставали питання. Проте Гуцуляк зняв напругу розкішним дальнім ударом із правого флангу під дальню стійку. І все перед очима Сергія Реброва. За кілька тижнів до матчів збірних.

У наступному турі житомирське Полісся проведе регіональне дербі проти рівненського Вереса на виїзді, а одеський Чорноморець поїде до петровського Інгульця.— Чорноморець 3:1Батіста, 5, Андрієвський, 42, Гуцуляк, 78 — Янаков, 57 (пен.)Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бітон (Йосефі, 63), Бабенко (Бескорований, 87), Андрієвський (Караман, 82) — Гуцуляк, Батіста (Лєднєв, 82), Крушинський (Назаренко, 46).Рудько — Єрмаков, Скиба, Лацабідзе (Кайо, 46), Кратов — Шпорн (Райс, 69) — Янаков, І. Когут (Робакідзе, 74), Габелок, Раян (Бутко, 62) — Попов (Тоіров, 62).Попередження: Бабенко — Шпорн