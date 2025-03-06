Україна

Ворскла та Карпати не розмочили рахунок у вітряній Полтаві

Доробок команд — три удари в площину за гру на двох.

Ворскла — Карпати, фото ФК Карпати Львів

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ворскла — Карпати 0:0



Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане, Малиш, Челядін (Хрипчук, 74), Салабай (Ієде, 90+3) — Авдилі (Мякушко, 46), Кулач (Ндукве, 74).



Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Полегенько — Очеретько (Шах, 38), Танда, Бруніньйо (Квасниця, 80) — Підлепенець (Федор, 67), Краснопір (Ігор, 67), Костенко (Чабан, 80).



Попередження: Крупський — Танда, Шах