Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.

Донецький Шахтар та криворізький Кривбас зіграють у двадцятому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після перемоги над Олександрією (3:0), використав із перших хвилин Судакова в центрі поля, тоді як Егіналду очолить атаку.

Юрій Вернидуб, на тлі поразки від петровського Інгульця (0:2), залучив до стартового складу Конате в центрі оборони, а Мендоза гратиме ліворуч в атаці.

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Криськів, Назарина, Судаков — Швед, Егіналду, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Арройо, Марлон, Азарові, Грам, Еліас, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Невертон, Фарина.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ілич, Хомченовський — Д. Кузик, Микитишин, Мендоза — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Аморозо, Шевченко, Задерака, Ндомбазі, Луньов, Каменський, Твердохліб, Кожушко.



Гра Шахтар — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.