Україна

Команда Олександра Шовковського знову втратила перевагу за рахунком за ходом другого тайму, але цього разу без підсумкової втрати очок.

Після похибки команди Олександра Шовковського в матчі минулими вихідними проти полтавської Ворскли (1:1) будь-яка наступна гра за участі київського Динамо отримуватиме додатковий ажіотаж, адже суперники зрозуміли, що лідер турнірної таблиці таки не є бездоганним. І такі майстри тренерського фаху, як Роман Григорчук на чолі черкаського ЛНЗ, добре розуміють, як цим психологічним фактором можна скористатись.

Утім, "бузкові" мали ще більш потужний удар у попередньому турі, коли за чисельної переваги за кількістю гравців на полі не змогли набрати бодай один заліковий бал у грі проти львівських Карпат (0:1). Тож час минає, а ЛНЗ і досі не може відірватись від екватору турнірної таблиці, де все настільки щільно, що й оком не змигнеш, як опинишся в зоні вильоту в разі затяжної серії невдач.

Господарів поля можна було вважати аутсайдерами цього протистояння, або принаймні андердогами, щоб ніхто не ображався, але в першому таймі команда Григорчука поводила себе таки як повноцінний аутсайдер. Щоб вигадати одну єдину атаку на чужі ворота, та й ту — майже під свисток на перерву, перед власною публікою, це якось не схоже на футбол, який має приваблювати глядачів.

Хтось натомість відзначить, що ЛНЗ натомість зосередився на обороні, і буде цілком правий — із захисту "бузкові" в принципі вилазили не надто охоче. Але це виправдана тактика лише тоді, коли вона приносить очікуваний результат. А на пропущений гол на 12 хвилині, та ще й такий дивакуватий, команда Григорчука точно не могла розраховувати. Щоправда, Вівчаренка це не обходило, тому захисник Динамо спокійно завершив подачу Кабаєва з правого флангу, яку ще й до того ж дбайливо на ближній перевів на суперника Муравський. Решту часу кияни, що називається, домінували.

Була розмова Григорчука з командою під час перерви. Про що говорили й у якій тональності — це навіть сам тренер навряд чи комусь розкаже. Але результат ми побачили. 49 хвилина, летить передача через усе поле від Дайко на Яшарі, і той перекидає м’яч над Нещеретом навіть без зближення з воротарем. Оце вже справді "григорчуківський" футбол.

І така ж атака у ЛНЗ була не єдиною в цій грі. За декілька хвилин Кучеренко ледь не став автором передасисту на Момо, який завершував пас Ейнела до правого флангу штрафного, але в останній момент удар на кутовий перевів Кабаєв. Було зрозуміло, що знову щось пішло не так у планах команди Шовковського на другий тайм.

Потрібно було терміново проводити ротацію, і можна сказати, що тренерський штаб столичного клубу кинув до бою всіх, кого тільки міг. У "бузкових" тим часом таких можливостей для надання свіжості гри не було й близько, тому ми зрештою побачили, як дійсно виснаженні гравці господарів починають припускатись помилок у простих ситуаціях. Як, наприклад, у вирішальному епізоді в цій грі, коли Путря у власні ворота зрізав простріл Бражка з правого флангу, який навіть у площину не йшов. І все це під сирену повітряної тривоги, на яку на три компенсовані хвилині всі вирішили не зважати. "Трюк виконано професійними каскадерами, удома повторювати суворо заборонено".

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме ковалівський Колос, а київське Динамо вдома гратиме проти луганської Зорі.ЛНЗ —1:2Яшарі, 49 — Вівчаренко, 12, Путря, 89 (авт.)Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі (Авагімян, 88), Танковський, Нонікашвілі — Молло (Ейнел, 46), Момо, Г. Пасіч.Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський (Піхальонок, 71), Михайленко (Бражко, 71), Шапаренко (Рубчинський, 84) — Ярмоленко (Герреро, 71), Ванат, Кабаєв.Попередження: Кабаєв, Бражко